Muzeul de Arta in Timișoara a deschis o noua expoziție temporara, „Liminal Point", care marcheaza a doua ediție a Festivalului de Arta Balcanica și se desfașoara in parteneriat cu Muzeul de Arta Populara și Etnologica din Macedonia și Tracia, din Salonic (Grecia), care a gazduit in acest an expoziția „Passages". Particularitatea expoziției prezentate la Timișoara […]