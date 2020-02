Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, anchetatorii s-au autosesizat dupa ce pacientul a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului de Pediatrie din Pitesti. In acest caz a fost deschis un dosar penal in rem pentru vatamare corporala din culpa. Copilul in varsta…

- Tragedia a avut loc aseara. Copilul de 4 ani a intrat in coma dupa o intervenție stomatologica la un cabinet privat din Pitești. Se pare ca acestuia i s-a facut rau dupa ce i-a fost facuta anestezie. La scurt timp, starea baiețelului s-a agravat. Copilul a intrat in coma, fiind transportat la Spitalul…

- Un copil in varsta de patru ani din Pitești este in stare grava la un spital din București, in coma, dupa o vizita la stomatolog. Copilul s-a simțit rau imediat dupa ce i s-a facut anestezie, potrivit Mediafax.Surse din randul anchetatorilor au declarat ca, luni seara, copilul de patru ani…

- Politistii cerceteaza cazul unui galatean gasit mort in apropierea satului Mineri din judetul Tulcea, la finele saptamanii trecute, a declarat luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Irina Manolache, potrivit Agerpres. Barbatul, in varsta de 34 de ani, a fost gasit…

- Politistii efectueaza cercetari pentru ucidere din culpa dupa ce un detinut a decedat din cauza unor afectiuni medicale, la Penitenciarul Targu Jiu, au informat, luni, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj. "Un barbat de 45 de ani a decedat ca urmare a unor afectiuni…

- Politistii le-au intocmit dosar penal pentru poluare reprezentantilor unei societati producatoare de carne de pui, infractiunea fiind pedepsita cu inchisoare de la sase luni la trei ani sau cu amenda penala de la 65.000 la 70.000 de lei, a informat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de…