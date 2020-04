Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura fara precedent pentru Rusia. Arabia Saudita inunda piata cu petrol de 25 de dolari pe baril. Prețurile au scazut la jumatate de la inceputul acestui an Arabia Saudita inunda piata cu petrol la preturi pornind de la minime de 25 de dolari pe baril, avand ca tinta in mod special rafinariile din…

- Arabia Saudita inunda piata cu petrol la preturi pornind de la minime de 25 de dolari pe baril, avand ca tinta in mod special rafinariile din Europa si Asia care folosesc petrol rusesc, intr-o escaladare a razboiului cu Rusia pentru cota de piata, au declarat cinci surse din domeniul tranzactiilor,…

- Cererea globala de titei ar urma sa scada cu 910.000 barili pe zi (bpd) in primul trimestru din acest an, a estimat Agentia Internationala a Energiei (EIA), deoarece extinderea rapida a epidemiei de coronavirus (Covid-19) a redus activitatea economica si calatoriile, sporind spectrul unei recesiuni…

- Arabia Saudita a anuntat marti ca in aprilie va mari productia de petrol la un nivel record, parand ca respinge o propunere de discutie din partea Rusiei referitoare la livrari, relateaza Reuters.

Arabia Saudita a anuntat marti ca in aprilie va mari productia de petrol la un nivel record, parand ca respinge o propunere de discutie din partea Rusiei referitoare la livrari, relateaza Reuters preluat de news.ro

Productia de petrol a companiei saudite Aramco va fi majorata la valoarea record de 12,3 milioane de barili, transmite ABC News, anunța MEDIAFAX.Arabia Saudita a promis sa isi mareasca productia dupe ce Rusia a refuzat sa coopereze in vederea taierii productiei.

- In vreme ce coronavirusul afecteaza cererea mondiala de petrol, Arabia Saudita a declansat un razboi al preturilor, astfel ca "aurul negru" s-a ieftinit masiv in ultima vreme. Iar acest lucru se reflecta si la pompa. Petrolul Brent, relevant pentru piata europeana, a debutat in forta in 2020,…

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) se asteapta pe plan global la o cerere mai scazuta pentru titei in 2020, din cauza epidemiei cu noul coronavirus, si a anuntat ca productia sa a scazut semnificativ in ianuarie, fiind implementat noul pact privind limitarea furnizarii, transmit DPA si…