- Arabia Saudita a anuntat joi ca a interceptat o racheta balistica si doua drone lansate spre teritoriul sau de rebelii houthi din Yemen, la o zi dupa un tir al rebelilor asupra unui aeroport saudit, noteaza AFP. Atacul rebel de miercuri asupra aeroportului international Abha din Arabia…

- Statele Unite i-au indemnat miercuri pe rebelii houthi din Yemen "sa inceteze imediat agresiunile", dupa un atac impotriva unui aeroport international din Arabia Saudita, noteaza AFP. "Condamnam atacul comis de houthi astazi", a spus purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned…

- Gardienii Revolutiei din Iran au intreprins vineri, in regiunea desertica din centrul tarii, un exercitiu militar in care au fost trase rachete balistice sol-sol si au fost testate noi drone de fabricatie interna, a relatat televiziunea de stat, transmite Reuters. Exercitiul, care a fost supervizat…

- Cinci femei au fost ucise dupa ce un proiectil a cazut peste o sala de petreceri in timpul unei nunti in noaptea de vineri spre sambata, la Hodeida, oras din sud-vestul Yemenului in razboi, au anuntat un responsabil guvernamental si martori, relateaza AFP.Proiectilul a atins o sala de petreceri in apropiere…

- Cel puțin 13 persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite în urma unui atac produs miercuri pe aeroportul din Aden, în momentul aterizarii avionului în care erau membrii noului Guvern din Yemen, relateaza Reuters. La câteva ore dupa primul atac, o a doua explozie a fost…

- Un nou guvern yemenit de uniune din care fac parte si separatistii din sud a fost format vineri sub egida Riadului, in speranta strangerii randurilor in lupta impotriva rebelilor houthi din nordul tarii devastate de razboi, transmite AFP, potrivit AGERPRES. Din noul guvern fac parte ministri…

- Petrolierul ”BW Rhine a fost atins din exterior in timp ce descarca la Jeddah, provocand o explozie si un incendiu la bord”, a anuntat intr-un comunicat armatorul din Singapore, Hafnia, fara sa ofere detalii. Autoritatile saudite nu au confirmat imediat aceasta explozie care, potrivit Biroului Operatiunilor…