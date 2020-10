Aproape 1000 de şcoli în scenariul roşu. Cursurile se fac online Potrivit MEC, in conformitate cu datele transmise de inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, joi, la ora 12,00, se inregistra urmatoarea situatie: * 11.460 de unitati de invatamant in Scenariul 1: participarea zilnica (fata in fata) a tuturor prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie sanitara. * 5.266 de unitati de invatamant in Scenariul 2. Acesta presupune participarea zilnica (fata in fata) a tuturor prescolarilor si elevilor din invatamantul primar, a elevilor din clasele a VIII-a si… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

