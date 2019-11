Apple a eliminat aplicațiile legate de vaping din App Store În contextul în care îngrijorarile legate de efectele țigarilor electronie asupra sanatații devin tot mai puternice, Apple a renunțat la toate cele 181 de aplicații legate de vaping, din App Store, scrie Axios.

Mișcarea a fost facuta dupa ce 42 de persoane au murit din cauza unor afecțiuni pulmonare corelate cu vaping-ul. Majoritatea victimelor foloseau rezerve cu THC, deși au fost unele cazuri în care rezervele aparatelor folosite conțineau nicotina. Compania nu a permis niciodata vânzarea cartușelor pentru vaping direct din aplicații. Însa existau aplicații… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

