- Garda de Mediu Bacau a confirmat ca deșeurile rezultate din daramarea garajelor de pe raza municipiului Bacau au fost depozitate de Primaria Bacau fara a deține aviz de la Agenția pentru Protecția Mediului. Aflați chiar astazi in control la terenul folosit de municipalitate, in urma dezvaluirilor organizației…

- Rețeaua de canalizare menajera urmeaza sa fie extinsa in comuna Șona. Acord de mediu, solicitat la APM Alba Rețeaua de canalizare menajera urmeaza sa fie extinsa in comuna Șona, in satele Biia, Sanmiclauș, Șona și Lunca Tarnavei. Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Alba a anunțat marți, 14 martie,…

- Groapa de gunoi din localitatea Vidra este singurul depozit de deșeuri ramas in funcțiune in municipiul București și in județul Ilfov. Obiectivele similare de la Glina și de la Rudeni au fost inchise. Așa se face ca, in prezent, tot Bucureștiul și tot județul Ilfov iși trimit gunoiul la Vidra. In ciuda…

- Lucrari de punere in siguranța a conductei de gaz Alba Iulia – Zlatna, in zona subtraversarii raului Ampoi, la Presaca Ampoiului Transgaz va efectua lucrari de punere in siguranța a conductei de transport gaze naturale Alba Iulia – Zlanta, in zona unei subtraversari a raului Ampoi, pe raza localitații…

- Agentia pentru alimente si medicamente din Statele Unite (FDA) a autorizat primul test combinat pentru gripa și COVID-19 care poate fi folosit acasa, oferind oamenilor o modalitate ușoara de a afla de ce le curge nasul.

- Proprietarul Service-ului Dacia și a reprezentanței Renault pregatește doua blocuri cu 9 etaje la doi pași de Colegiul Tehnic Infoel. Pentru a face loc proiectului imobiliar, service-ul Dacia urmeaza sa fie pus la pamant și mutat in alta parte. Proprietarul Service-ului Dacia și a Reprezentanței Renault…

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Zonelor Umede – 2 februarie 2023, Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iași iși continua misiunea de promovare a zonelor umede in general și a Deltei Moldovei in special, precum și a necesitații de conservare și restaurare a patrimoniului natural. Desfașuram in aceasta…

- Un parc eolian cu 12 turbine tip Vestas, care vor fi fabricate in Danemarca, va fi amenajat pe raza comunei Ruginoasa, conform unui proiect inițiat de firma Moldova Eolian SRL Pașcani, companie in care este implicat fostul senator ieșean Florin Constantinescu. Potrivit unui raport consultat de APIX.ro,…