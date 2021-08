APIA va demara din 18 octombrie 2021 plata în avans pentru fermierii care au depus cereri unice în anul 2021 Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) va demara din 18 octombrie 2021 campania de plata in avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plata in anul 2021. Autorizarea platilor in avans va demara in data de 18 octombrie 2021, deoarece in acest an data de 16 octombrie 2021 coincide cu o zi nelucratoare. Totodata, reprezentantii APIA precizeaza ca pana la data de 15 octombrie 2021 vor fi finalizate controalele in teren, astfel incat institutia sa poata efectua plata in avans pentru toti fermierii eligibili la plata. Potrivit sursei citate, APIA isi propune, in perioada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

