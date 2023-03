Apel al pompierilor prahoveni pentru respectarea interdicţiilor privind arderile de vegetaţie uscată F. T. Este perioada in care se igienizeaza terenurile, prin arderea resturilor vegetale, a gunoaielor s.a.m.d. In acest context, pentru evitarea arderilor necontrolate și a posibilelor efecte negative ale acestora, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova fac apel la cetateni sa respecte masurile urmatoare specifice de prevenire a incendiilor: Utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vant este interzisa; Arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile se face in locuri special… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

