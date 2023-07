Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO| Apariție RARA in Parcul Natural Apuseni: O BARZA NEAGRA profita de un ochi de apa intr-o padure Un exemplar de barza neagra, apariție rara in țara noastra, profita de un ochi de apa intr-o padure a Parcului Natural Apuseni, filmarea fiind realizata de o camera de monitorizare a faunei instalata…

- Superliga 2023-2024 și-a consemnat debutul in weekendul care tocmai a trecut. Chiar daca atenția a fost concentrata mai mult pe jucatori și fani, antrenorii de pe prima scena au avut și ei momentele lor in lumina reflectoarelor. Strategiile puse la punct de Mandorlini, duo-ul Charalambous-Pintilii,…

- Oana Roman (47 ani) și-a schimbat total imaginea, dar și stilul vestimentar și intoarce toate capetele la evenimentele mondene. Vedeta a reușit sa ajunga la silueta dorita cu ajutorul postului intermitent, apoi hainele din dressing au fost inlocuite de altele. Chiar daca a trebuit sa faca o investiție,…

- Giovana și Sese sunt mai fericiți ca niciodata și emna acest lucru prin fiecare por. Recent,foștii caștigatori ai sezonului 5 Mireasa au participat la un eveniment, unde au realizat fotografii superbe.

- Rusoaica Maria Sharapova a fost una dintre principalele atracții sambata, in calificarile Marelui Premiu al Principatului Monaco. Eleganta, așa cum ne-a obișnuit mai mereu de-a lungul timpului, „Masha” l-a premiat pe Max Verstappen, pilotul care va pleca din pole-position in cursa de azi. ...

- In urma cu cateva zile, BMW ne-a oferit o imagine sugestiva cu un viitor exemplar unicat al sau, bazat pe decapotabilul Z4 și care este prezentat in cadrul ediției din acest an a Concursului de Eleganța din Villa d"Este. Acum, constructorul bavarez tocmai a dezvaluit noul exemplar unicat, Z4 Touring…