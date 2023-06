Greva profesorilor se suspenda, au anunțat liderii de sindicat din Invațamant, condiția fiind ca promisiunile Guvernului cu privire la majorarile de salarii sa fie incluse in ordonanța de urgența care va fi aprobata astazi. Profesorii vor sa vada actul normativ publicat in Monitorul Oficial pentru a fi siguri ca autoritațile iși țin promisiunile. Iata comunicatul transmis de Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”, luni: „Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”, in urma consultarii…