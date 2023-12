Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Termoficare Constanta SRL, cu sediul in strada Badea Cartan nr. 14A, Constanta, organizeaza licitatie publica deschisa cu strigare pentru valorificarea deseurilor de fier vechi rezultate din dezafectarea retelei municipale de termoficare, ca urmare a executiei Proiectului de reabilitare a…

- Descoperire macabra la Timișoara. Locatarii unui bloc au sunat la 112 dupa ce, zile la rand, au simțit un miros puternic, ce venea dintr-un apartament. Pompierii au deblocat ușa, iar cand au intrat in locuința, au descoperit trupul fara viața al unui tanar. Criminaliștii ajunși pentru cercetarea la…

- In Sala Sporturilor din Deva, fața in fața s-au aflat CSM din localitate și CFR Timișoara in derby-ul etapei a VI-a din prima liga la futsal. Gazdele veneau dupa un succes in deplasare, 2-0 cu Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, victorie ce a pus capat seriei de doua egaluri (4-4 cu United Galați și 3-3 cu ...…

- USR Timișoara solicita parlamentarilor PNL și PSD din Timisl sa modifice sau sa respinga Ordonanța Guvernului care confisca banii timișorenilor. Cei din USR spun ca scopul ordonantei este ca banii sa ajunga, la sfarșitul anului, in fondul de rezerva al Guvernului de unde sa plece spre plata pensiilor…

- A fost repornit (și oficial) proiectul drumului de legatura dintre capitala Banatului și autostrada A1, care va porni de la bifurcația spre Sanandrei de pe DN 69, Timișoara – Arad. Acest contract fusese inceput de italienii cu acționariat chinezesc de la Todini, dar contractul a fost reziliat din cauza…

- Timișoara a primit, din partea Casei Regale a Romaniei, distincția „Nihil Sine Deo”. Aceasta a fost primita joi, 19 octombrie 2023, de primarul Dominic Fritz, in cadrul unei ceremonii organizate la Castelul Peleș, din partea Majestații Sale, Principesa Margareta. Decorația regala „Nihil Sine Deo” a…

- Sub masca de „imaculati” a celor din USR Timis, liderii PNL Timisoara au descoperit ipocrizie si tupeu. Si asta dupa ce un consilier local al USR, prin firma sa de arhitectura, a participat la concursul pentru reamenajarea Pieței Operei. Liderii PNL Timisoara afirma ca, prin firma sa de arhitectura,…

- A fost o mare demonstratie de forta a PSD, sambata, la Timisoara, si o spun la modul cel mai serios. Premierul si totodata presedintele PSD, Marcel Ciolacu, si nu mai putin de sapte ministri au tinut sa fie prezenti la (re)inscaunarea lui Alfred Simonis in fruntea social-democratilor din Timis. A fost…