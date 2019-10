Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2019 a fost proclamat de catre Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane ca Anul Omagial al satului romanesc (al preoților, invațatorilor și primarilor gospodari). „Omagierea satului romanesc și a contribuției sale majore la devenirea istorica a poporului roman este o necesitate și un act de demnitate.…

- „153 de secunde” – teatru contemporan ce documenteaza momentul Colectiv –, prezentat in turneu național in parteneriat cu teatre, festivaluri și organizații umanitare din țara, va fi jucat, pe 27 octombrie, de la ora 19.00, la Teatrul „Andrei Mureșeanu” din Sfantu Gheorghe. Intrarea este libera, in…

- Un grup de initiativa, format din mai multi activisti pentru protejarea mediului din municipiul Sfantu Gheorghe, au demarat joi o campanie de strangere de semnaturi cu scopul de a determina autoritatile locale sa gaseasca un alt amplasament pentru parcul de divertisment preconizat a fi construit in…

- Istoricul militar Mircea Dogaru are o intalnire cu cititorii, astazi, la Sfantu Gheorghe, prilej care invita publicul la o lansare de carte. Evenimentul vine in continuarea manifestarilor Centenarului Marii Uniri de la 1918 și se va desfașura la ora 11.00, la Cercul militar din municipiu. Intrarea este…

- Puțini sunt cei care știu ca in municipiul Sfantu Gheorghe, de mai bine de un an de zile, o mana de oameni care iubesc portul și dansul popular romanesc s-au adunat in jurul ideii lansate de domnul Constantin Gheorghinca, directorul AFACOV, și-anume aceea de a inființa o echipa de dansuri populare din…

- Topul firmelor ajunge la cea de-a XXVI-a ediție. Evenimentul este cel mai important eveniment de afaceri la nivelul județului Covasna, iar festivitatea de premiere va avea loc in data de 10 octombrie, la o sala de evenimente din Sfantu Gheorghe. Pregatirile au inceput deja, a anunțat ieri, in cadrul…

- Dupa un parcurs festivalier de succes, Monștri., de Marius Olteanu, ajunge in cinematografele din Romania pe 27 septembrie, distribuit de Transilvania Film. Inainte de lansarea filmului, publicul din Sfantu Gheorghe va avea ocazia sa-i intalneasca pe regizorul și protagoniștii filmului la proiecția…

- Satul romanesc – vatra de promovare a constiintei si identitatii nationale Au plecat de pe glia stramoseasca peste 5 milioane de romani, satele sunt ale batranilor, scolile se inchid, caci copii sunt prea putini, ori lipsesc. Pentru prima data, in 2018 s-au nascut mai multi copii romani in diaspora…