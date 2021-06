Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a ONU a confirmat vineri reinnoirea pentru inca 5 ani a mandatului de secretar general al ONU detinut de portughezul Antonio Guterres, relateaza agentiile DPA si EFE. In varsta de 72 de ani, Guterres a primit pe 8 iunie acordul Consiliul de Securitate al ONU, o etapa esentiala si cea…

- Fostul președinte Donald Trump le spune oamenilor ca el crede ca se va intoarce la Casa Alba in calitate de președinte pina in august. Haberman, care a fost autorul unor știri foarte importante despre administrația Trump, și care se ocupa de Trump de zeci de ani, a adaugat faptul ca fostul președinte…

- Casa Alba a transmis printr-o declarație de presa ca secretarul Rusiei in Consiliul de Securitate, Nikolai Patrushev, s-a intalnit luni cu consilierul american pe probleme de securitate Jake Sullivan la Geneva, discutand despre organizarea summitului bilateral.“Intalnirea a fost un pas important in…

- Cabinetul israelian, intrunit joi seara in ședința, a votat in favoarea unei incetari a focului cu gruparile militante din Gaza, potrivit CNN. Cabinetul israelian de Securitate s-a reunit joi seara pentru a discuta un posibil armistitiu, dupa 11 zile de confruntari armate intre Israel si mscarea palestiniana…

- Influenta sora a liderului nord-coreean Kim Jong Un, s-a revoltat contra "nerusinarii" lui Moon Jae-in, pe care l-a prezentat drept "papagalul crescut de Statele Unite", la câteva zile dupa un discurs prudent al presedintelui sud-coreean despre situatia din peninsula, potrivit…