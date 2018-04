„„Am castigat anul trecut titlul de capitala nationala a digitalizarii, fiind orasul cu cele mai multe proceduri digitale. Avem peste 52 de proceduri in relatia cu cetateanul. Acum am venit cu una noua, care tine oarecum de avansul inteligentei artificiale si prin asta avem primul functionar public virtual din Romania, se numeste Antonia, care in prima etapa primeste cererile online, sunt 60 de cereri care de ieri pot fi depuse de cetatenii Clujului online, de acasa, de pe calculator, fara sa mai vina la Primarie. Instant, Antonia le distribuie la sefii de servicii, care au obligatia rezolvarii…