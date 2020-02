Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Eduardt Cozminschi, sustine ca in cel mult doi ani romanii ar putea primi compensatii pentru intarzieri si in transportul feroviar. "Mai devreme sau mai tarziu va trebui sa implementam acest lucru. In acest sens, avem un grup…

- Compania de cercetare de piata si-a propus sa investigheze opiniile cetatenilor din 33 de state fata de o gama larga de subiecte, de la clima la bani, de la terorism la relatiile dintre barbati si femei si de la singuratate la social media. 81- dintre romani (cu 13 puncte procentuale peste media Europei)…

- ​Compania franceza de tehnologie Ingenico, producator de aparate de plata cu cardul (POS) folosite intens și în magazinele din România, urmeaza sa fie achiziționata de grupul francez Worldline, în cadrul unei tranzacții de 7,8 miliarde de euro, în cash și acțiuni, au anunțat,…

- CFR Calatori a luat o serie de masuri menite sa decongestioneze traficul din Valea Prahovei in weekend, cand mii de romani pleaca cu masinile spre munte, a anuntat duminica Dan Costescu, directorul general al companiei.

- CFR SA așteapta pierderi de aproape 155 mil. lei in acest an, de peste trei ori mai mari fata de estimarile din noiembrie CFR SA, compania de stat care administreaza reteaua de cai ferate din Romania, estimeaza pierderi de 154,75 milioane lei in acest an, ca urmare a scaderii alocatiilor bugetare pentru…

- 61% din reteaua nationala de drumuri are durata de functionare expirata, ceea ce inseamna ca nu mai fac fata traficului si nici carosabilul nu mai corespunde standardelor de siguranta actuale. Compania de Drumuri ar avea nevoie de un miliard de lei anul viitor doar pentru intretinerea soselelor. Sunt…

- Romania se afla la coada clasamentului european in ceea ce priveste numarul de calatorii cu trenul efectuate intr-un an, arata un clasament realizat de Biroul european de statistica Eurostat, citat de publicatia Handelszeitung.cz.

- Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania, lanseaza un nou raport despre averile romanilor. Conform datelor Credit Suisse, averea medie a unui adult din Romania este de 43.074 dolari americani.