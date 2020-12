ANM – prognoza săptămânii: ploi, vânt și ninsori Prognoza meteo pentru urmatoarea saptamana aduce vești neplacute. Mai multe regiuni sunt vizate de ninsori, vant și ploi. Temporar, mai ales in cursul zilei, va ploua slab, local in Dobrogea, Muntenia si Moldova si cu totul izolat in rest. Meteorologii anunța ca va fi innorat in mai toata țara. La munte, la altitudini mari, vor mai fi precipitatii mixte si conditii de polei. Vantul va sufla slab, cu intensificari in sud-estul tarii si pe crestele montane inalte. Temperaturile maxime se vor incadra intre 3 si 10 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse, in general, intre -4 si 4 grade… Citeste articolul mai departe pe stirigiurgiu.ro…

Sursa articol si foto: stirigiurgiu.ro

