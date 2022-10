Germania a beneficiat, cel puțin in ultimii 25 de ani, de contracte avantajoase cu Rusia la gaze naturale și alte hidrocarburi, politica intens promovata de fostul cancelar Angela Merkel. Ea declara ca „in epoca ei era de ințeles” o astfel de orientare. “Din perspectiva epocii, era foarte rational si de inteles aprovizionarea cu gaz de retea, inclusiv din Rusia, care era mai ieftin decat GNL (gaz natural lichefiat) provenind din alte regiuni ale lumii”, a spus ea intr-o conferinta de presa la Lisabona. “Intotdeauna actionezi in timpul in care te afli”, a remarcat ea in fata reporterilor, intrebata…