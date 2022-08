Amical inedit pentru Kids Tâmpa Brașov ACS Kids Tampa Brașov a disputat sambata, un amical inedit, in deplasare, contra uneia dintre cele mai bune formații de juniori din țara, cea U18 a celor de la FCSB, care va participa in nou-inființata Liga de Tineret. „Urșii” au pierdut jocul cu 3-4 (1-2), deși au condus de doua ori. Pentru brașoveni au marcat Zota (2) și Kerekes. „Un joc bun de pregatire. Am condus in doua randuri, dar, pe final ne-am relaxat și doua greșeli personale le-au permis celor de la FCSB sa se impuna. Este important ca in mare parte din timp am stat bine in teren, am avut ritm și multe ocazii de a marca. Ne mai lipsește… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

