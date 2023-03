Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si China nu creeaza o alianta militara si nu ascund nimic in termeni de cooperare militara, a declarat presedintele rus Vladimir Putin intr-un interviu pentru televiziunea nationala rusa difuzat ieri, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Putin si presedintele chinez Xi Jinping si-au declarat…

- „Nu putem considera in mod rezonabil ca China este impartiala” in ce priveste Ucraina, a afirmat un purtator de cuvant al Casei Albe, critica americana cea mai directa pana in prezent la adresa propunerii chineze de mediere in conflict, relateaza AFP. Beijingul „nu a condamnat” invazia rusa, „nu a incetat…

- Liderii fostelor republici sovietice din Asia Centrala au fost invitati de catre presedintele chinez Xi Jinping - in mai - la un prim summit ”China-Asia Centrala”, in contextul in care Beijingul si-a consolidat amprenta in aceasta regiune, in care fosta putere tutelara rusa - impotmolita in Razboiul…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a primit luni dupa-amiaza, la Kremlin, pe omologul sau chinez, Xi Jinping, aflat in vizita oficiala la Moscova pentru aprofundarea relatiilor bilaterale.Conform agentiilor de presa ruse, citate de cotidianul Le Monde, presedintii Vladimir Putin si Xi Jinping…

- Vladimir Putin si Xi Jinping, au discutat vineri, prin videoconferinta, despre modalitati de intensificare a relatiilor bilaterale, in contextul tensiunilor Moscovei cu Occidentul, ca urmare a razboiului din Ucraina.