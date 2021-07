Stiri pe aceeasi tema

- Diana Ion (CSM Onești) s-a clasat a șasea la triplusalt, in timp ce Mihaița Micu (SCM Bacau) a fost pe locul opt la aruncarea ciocanului De joi și pana duminica, stadionul „Kadriorg” din Talinn a gazduit cea de-a 13-a ediție a Campionatelir Europene de atletism pentru Tineret U23. In Estonia, Romania…

- Doi soți din județul Bacau au murit, astazi, intr-un accident rutier, dupa ce mașina lor s-a izbit frontal de un microbuz. Barbatul in varsta de 67 ani si femeia in varsta de 65 de ani se indreptau spre Bacau, can, in zona localitații Miclaușeni, din județul Iași, s-a petrecut tragedia. Momentul impactului…

- Deputatul Mircea Fechet a fost ales, azi, presedintele Organizației Județene a PNL Bacau, la alegerile care au avut loc la Teatrul de Vara. El nu a avut contra-candidat. “Mulțumesc tuturor celor care mi-au acordat increderea lor astazi pentru a fi ales președinte al organizației județene PNL Bacau!…

- Politistii bacauani au actionat pentru reducerea riscului rutier si pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, in municipiu si pe raza comunelor arondate. La activitati au participat politisti rutieri si de ordine publica care au controlat in trafic 259 de autovehicule si…

- Competiția, gazduita in premiera de Romania, se va derula in acest weekend, la Cluj, și va reuni la start campioni de calibrul grecului Miltiadis Tentoglou, a elvețiencelor Ajla DelPonte și Angelica Moser sau a olandezei Femke Bol. In reprezentativa tricolora se regasesc opt sportivi legitimați la cluburile…

- Baloane, vuvuzele, și toate culorile curcubeului asortate in ținutele impecabile s-au regasit purtate de elevii celor 8 clase care se pregatesc de examenul maturitații, absolvenți ai Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Bacau. Cursul festiv a fost organizat vineri, incepand cu ora 12.00, in spațiul…

- A sosit randul absolvenților de la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” sa iși strige bucuria in…strada, un lucru care s-a intamplat la propriu. Și asta pentru ca, evenimentul cursului festiv s-a desfașurat la Teatrul de Vara „Radu Beligan”, iar elevii s-au deplasat in coloana de la sediul…

- Continua seria prezențelor bacauane sub culorile naționalei de minifotbal a Romaniei. Dupa Sorin Ghiuș, Gabi Coșa sau Ionuț Panainte, firul tradiției este dus mai departe de doi componenți ai Golden Boys, Ionuț Furtuna și Sergiu Matei, convocați pentru „Klitschko Cup 2021” de la Kiev. Competiția din…