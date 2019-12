Stiri pe aceeasi tema

- "Comunitatea internationala trebuie sa denunte utilizarea intentionata a fortei letale de catre fortele de securitate iraniene care a dus la uciderea a cel putin 143 de protestatari in manifestatiile ce au izbucnit pe 15 noiembrie", a scris ONG-ul pentru apararea drepturilor omului intr-un comunicat.…

- Lia Olguta Vasilescu afirma ca nu a dorit sa lezeze sentimentele comunitatii evreiesti prin afirmatiile referitoare la Iohannis si lagarele de concentrare. Fostul ministru isi cere scuze public."Prin afirmatia facuta duminica seara: "Domnul Klaus Johannis cred ca se vede deja sef de lagar…

- Miliardarul Michael Bloomberg ia in considerare sa intre in cursa interna pentru nominalizarea candidatului Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din 2020, scrie BBC News. Fostul primar din New York este ingrijorat ca niciunul dintre actualii candidați democrați nu ar putea sa-l invinga pe…

- Presedintele comunitatii evreiesti din Iasi, Abraham Ghiltman, a decedat duminica dimineata la aproape 85 de ani. "E foarte dureros si foarte greu sa suportam. Viata e data de Dumnezeu, viata e luata...

- Premierul Viorica Dancila a comentat, duminica, actiunea pe care Liviu Dragnea vrea sa o initieze impotriva ei la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, spunand ca, la sapte barbati care sunt impotriva ei (liderii Opozitiei), al optulea ”parca nici nu mai conteaza”. Dancila spune ca nu ii este teama…

- Parlamentul European a votat joi, la Bruxelles, o rezolutie ce arata ca imixtiunea straina in alegeri ameninta serios societatile europene democratice in favoarea fortelor anti-UE, de extrema dreapta si populiste si ca incercarile de influentare a proceselor decizionale in UE pun in pericol societatile…

- Autoritațile SUA au luat masuri de securitate cu scopul protejarii unui oficial care depus o sesizare in urma careia a fost lansata o investigatie parlamentare ce ar putea conduce la initierea procedurii demiterii presedintelui Donald Trump, potrivit unei surse guvernamentale.Citește și: Rasturnare…