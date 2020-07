Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, a declarat ca proiectul de lege privind carantina și izolarea este un dezastru, iar Guvernul PNL condus de Ludovic Orban a scapat situația de sub control. ”In proiect nu exista nicio dovada ca un om nu poate fi luat de pe strada…

- "Asta este o forma de tergiversare a adoptarii legii. Eu am vorbit cu presedintele Senatului, in care mi-am exprimat foarte clar argumentele care au stat la baza elaborarii proiectului si solicitarea de a fi adoptat cat mai repede in forma care a iesit de la Camera Deputatilor. Camera Deputatilor…

- Parlamentul dezbate azi proiectul de lege privind carantinarea persoanelor Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Foto: Arhiva. Proiectul de lege privind carantinarea și izolarea persoanelor,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca premierul Ludovic Orban ar trebui sa vina in fata Parlamentului pentru a explica ”ce se intampla cu banii” pentru copiii din Romania. Totodata,a cesta atrage atenția ca promisiunile Guvernului sunt doar niște vorbe goale. ”Vom face, vom analiza…

- Pro Romania solicitase miercuri, incetarea de drept a starii de alerta si a propus un proiect de hotarare in acest sens. „Grupul Pro Romania a propus pentru sedinta de maine (joi – n.r.) a Parlamentului adoptarea unei hotarari care sa constate incetarea de drept a starii de alerta. Urmeaza ca Birourile…

- Liderii Camerei Deputaților și Senatului, Marcel Ciolacu și Robert Cazanciuc, i-au trimis miercuri premierului Ludovic Orban, o scrisoare in care solicita Guvernului o noua cerere in sensul ca Parlamentul sa incuviințeze prelungirea starii de alerta. Birourile permanente reunite ale Parlamentului…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, sustine ca PSD da dovada de "ipocrizie" cand cere demisia Guvernului pentru ca premierul Ludovic Orban a fumat in Palatul Victoria, amintindu-i liderului social-democrat Marcel Ciolacu ca "biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, se transformase in…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca el personal sustine încheierea unei aliante cu partidele lui Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu, însa o decizie în acest sens trebuie luata de catre partid.Întrebat într-un interviu la Antena 3 daca…