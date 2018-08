Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Suediei la Bucuresti a postat miercuri, pe pagina sa de Facebook, povestea regelui suedez Gustav al III-lea, care a fost victima unei tentative de asasinare la un bal mascat in 1792. Mesajul institutiei diplomatice vine la scurt timp dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea a revenit asupra declaratiilor…

- Ambasada Suediei la București a publicat, pe pagina sa de Facebook, episodul istoric al asasinarii regelui suedez Gustav al III-lea la un bal mascat, in 1792. Mesajul a fost postat la scurt timp dupa ce Liviu Dragnea a povestit la Antena 3 ca patru indivizi straini ar fi incercat sa il omoare.„Cinci…

- La scurt timp dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea a lansat în spatiul public secnariul unui asasinat care l-ar fi vizat, Ambasada Suediei la Bucuresti a postat o relatare istorica, despre un asasinat real, caruia i-a cazut victima regele Gustav al III-lea al Suediei.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, face completari despre tentativa de asasinare la adresa sa, fara a parea credibil. ”Simțeam ca sunt filat, începusem sa ma uit mereu în spate, am început sa observ indivizi care ma priveau cu insistența, ca sa…

- Liviu Dragnea a declarat, marți, ca a urmarit protestele din Piața Victoriei, din 10 august, de la Neptun. Liderul PSD spune ca evenimentele au fost „o tentativa de lovitura de stat, pentru a duce planul lui Klaus Iohannis”. „Pe 10 august eram la Neptun. Nu eram pe tunul cu apa. M-am uitat la proteste…

- M*(# PSD a depașit de mult granițele țarii, iar dedicația adresata guvernarii din Romania a fost afișata in cele mai indepartate locuri din lume. Sloganul a aparut recent chiar in Statele Unite ale Americii, in timpul unui meci desfașurat pe stadionul MetLife Stadium din New York. ”Dedicația” romanilor…

- Numerele de inmatriculare personalizate in Suedia sunt valabile si in afara granitelor, dar tara-gazda hotaraste ce vehicule pot calatori pe drumurile sale, arata un mesaj de pe pagina oficiala de Facebook a Ambasadei Suediei la Bucuresti. "Dupa o discutie, in aceasta dimineata, cu autoritatea…

- Autorul atentatului de la Stockholm din 2017, condamnat, joi, la inchisoare pe viața, dupa ce a ucis cinci oameni si a ranit 14, printre care si o romanca. Pe 7 aprilie 2017, uzbekul Rahmat Akilov a furat un camion si a intrat in pietonii aflati pe o artera comerciala din Stockholm , dupa ce, in prealabil,…