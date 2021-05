Stiri pe aceeasi tema

- Companiile aeriene nu sunt obligate sa acorde compensatii pasagerilor daca zborul este deviat si aterizeaza pe un alt aeroport decat era programat initial, a decis joi Curtea de Justitie a Uniunii Europene.

- Politic Senatorul PSD Danuț Cristescu susține un proiect de lege pentru introducerea unui nou tip de pensie – pensia moștenita aprilie 16, 2021 11:07 Moștenitorii legali ar putea primi, pentru o perioada de doi ani, pensia integrala a persoanei decedate, dupa care ar continua sa primeasca pensia…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca a sesizat din nou Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in legatura cu reformele sistemului judiciar din Polonia, de aceasta data fiind vizata o lege intrata in vigoare in 14 februarie 2020 si considerata ca afectand independenta judecatorilor, informeaza…

- Certificatul verde digital ("Digital Green Certificate") propus de Comisia Europeana are rolul de a crea un model unic la nivelul Uniunii Europene, afirma comisarul european pentru Justitie, sugerand ca statele membre nu vor putea impune restrictii de calatorie suplimentare, informeaza Mediafax.…

- Institutia va analiza daca Apple detine o pozitie dominanta in distribuirea aplicatiilor pe dispozitivele sale in Marea Britanie, a anuntat Autoritatea pentru piete si concurenta (CMA). Politicile de plati ale magazinului de aplicatii App Store al Apple au atras de mult timp plangeri din partea dezvoltatorilor…

- Comisarul european Thierry Breton crede ca pana la finalul verii toți cetațenii europeni vor putea fi vaccinați daca vor dori. Pana la finalul anului, Europa va putea sa produca 2-3 miliarde de vaccinuri pe an, dupa cum arata Thierry Breton. Mai mult el a spus ca cetațenii UE vor putea fi vaccinați…

- Germania a comunicat Uniunii Europene ca va mentine cele mai recente restrictii la frontiere, menite sa opreasca raspandirea coronavirusului; guvernul de la Berlin a respins apelurile la relaxare facute de vecinii sai Austria si Cehia si de Comisia Europeana, informeaza Reuters joi. Executivul european…

- Comisia Europeana a anunțat, miercuri, ca va propune prelungirea cu zece ani a actualului sistem de tarifare in telefonia mobila, care permite utilizarea fara taxe suplimentare de roaming in spațiul Uniunii Europene, informeaza Digi24 . In acest sens, Comisia a propus, prin noul regulament, prelungirea…