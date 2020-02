Alvarez a cerut-o pe Dia de la 5Gang de soţie, în direct: "Am încercat să par un pic arogant, ca să o atrag" Cei doi tineri care se iubesc de mai bine de doi ani și locuiesc impreuna au fost invitați saptamana trecuta in emisiunea „La Maruța”, acolo unde au vorbit despre relația lor și despre planurile lor de viitor. "Suntem impreuna de doi ani si patru luni. El era pe Youtube, live, cu un prieten, si eu am scris pe live-ul acela, iar de atunci ne-am scris. Pot sa spun ca eu m-am bagat in seama", a declarat Dia. Vloggerul a declarat ca la inceput a incercat sa para putin arogant, ceea ce a ajutat. O considera pe Dia iubita perfecta, doarece se cearta foarte rar si asta pentru stiu amandoi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Eva Maruța, fiica lui Catalin Maruța, este o apariție delicioasa de fiecare data, in mediul online, acolo unde micuța, in varsta de doar 4 ani jumatate, are propriul sau vlog . Eva Maria Maruța reușește, cu infantilitatea și sinceritatea caracteristica unui copil, sa spuna replici memorabile și de-a…

- Un cutremur cu magnitudinea la 6,7 a avut loc aseara in Turcia. Potrivit presei straine, patru persoane au murit dupa ce mai multe cladiri s-au prabușit.Momentul in care s-a produs cutremurul a fost surprins de camerele de supraveghere.CITEȘTE ȘI: Cutremur PUTERNIC in Turcia.

- Imaginile au fost filmate la San Martino, iar torentul subteran a ieșit la suprafața in urma ploilor abundente și a furtunilor din ultimele zile. Camerele de supraveghere au surprins momentul in care forța torentului sparge asfaltul de pe strada și muta mașinile din loc. In doar cateva minute,…

- Dintr-un oras micut dar incarcat de traditii impletitie cu povestea sarbatorilor, Ansamblul ”Traditii Uiorene”, format din copii prescolari, a adus vestea cea buna a Nașterii Domnului prin colind, in inima tuturor romanilor, in cadrul emisiunii „La Maruta” de la PRO TV, (care poate fi urmarita in 23…

- Andreea Raicu a postat o fotografie alaturi de Catalin Maruța in descrierea careia a spus care este noul proiect in care este deja implicata, scrie playtech.ro. Majoritatea gospodinelor cunosc iubitul concurs organizat in cadrul emisiunii La Maruța. Acestea se intreg in rețete care mai de…

- O femeie din China, aflata in ultimele luni de sarcina a mers la un control de rutina la spital. In sala de așteptare, nimeni nu i-a oferit locul, astfel ca soțul sau a gasit imediat o soluție, transmite excelsior.com.mx.Vazand ca nimeni dintre cei aflați in sala de așteptare nu se ridica pentru a-i…

- Momentul in care satmareanul Vasile Solomes a fost prins si impuscat de catre politistii din Indonezia a fost surprins de camerele de supraveghere. Imaginile au fost difuzate de catre o televiziune din Jakarta.