- Alți 5 pacienți bolnavi de Covid, toți din județul Bihor, sunt transferați duminica in Ungaria. Ministerul Sanatații informeaza ca duminica vor fi transferați alți 5 pacienți infectați cu SARS-Cov-2 in centrul universitar din Debrecen, Ungaria, informeaza Mediafax. Pacienții provin…

- Alti 12 pacienti infectati cu SARS-CoV-2 aflati in stare critica vor fi transferati vineri in unitati sanitare din Ungaria, informeaza Ministerul Sanatatii. Potrivit ministerului, cinci pacienti intubati vor fi transferati in centrul universitar din Debrecen, iar alti sapte – doi intubati si cinci cu…

- Este vorba despre 10 pacienti, 8 dintre acestia au fost internati in UPU din unitati sanitare din Bucuresti si 2 din Timisoara, Din cei 10 bolnavi, un numar de 5 vor ajunge in centrul universitar Szeged, iar ceilalti 5 in centrul universitar Debrecen.Ministerul Sanatatii anunta ca in cursul zilei de…