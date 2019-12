Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de groaza pentru Alexandru Ciucu și Alina Sorescu. Cei doi au fost jefuiți in miez de noapte, in timp ce se aflau in casa. Mai multe tablouri de valoare au fost furate din locuința lor.„Cel mai dureros si terifiant este faptul ca lucrul asta s-a intamplat cand eram toti acasa. Deci, la noi acasa…

- Alexandru Ciucu a anuntat pe Facebook ca hotii au furat cateva tablouri, dar si ca politia a intervenit de urgenta. "Am trait neplacuta experienta de a fi vizitati de hoti in noaptea trecuta. Din fericire suntem toti vii si nevatamati. La prima vedere au disparut doar trei tablouri la care…

- Cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, Cezar Ouatu a facut declarații emoționante despre țara in care locuiește. Mai mult, acesta a declarat ca se considera un ambasador in tot ce inseamna ideea de Romania, prin prisma carierei de artist.„Cand am fost la Eurosivison mi-am dat seama ce inseamna mandria…

- Lavinia Parva a devenit pentru prima oara mama, in urma cu doar cateva luni, iar de atunci viața ei s-a schimbat total. Deși majoritatea timpului se afla in preajma bebelușul ei, vedeta mai are cateva momente de relaxare, iar atunci face ceea ce ii place cel mai mult, sa citeasca.„Cartile sunt cei mai…

- Un furt din locuința a fost semnalat de curand de un localnic din Poaina Stampei, județul Suceava. Omul a sunat disperat la 112 pe 29 octombrie, dupa ce a observat ca i-a disparut o mare suma de bani din casa in noaptea precedenta. Concret, in timp ce victima dormea, hoții au acționat, ”incurajați”…

- Elena Ionescu și Dragoș Razvan Stanciu au divorțat la doar un an jumatate de cand s-au casatorit și la un an de cand a venit pe lume fiul lor, Razvan. Cei doi au ramas in relații bune de dragul baiețelului, insa artista a surprins cu o decizie pe care a luat-o in legatura cu persoana care are grija…