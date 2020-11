Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, i-a comunicat marti presedintelui statului francez, Emmanuel Macron, ca doreste "revitalizarea relatiilor bilaterale si transatlantice, in special in cadrul NATO si UE", transmite AFP. In prima lor convorbire telefonica, Biden si Macron au discutat despre cooperarea…

- Presedintele algerian Abdelmadjid Tebboune, in varsta de 74 de ani, a fost transferat miercuri seara in Germania pentru ''examene medicale aprofundate'', a declarat presedintia dupa anuntarea unor cazuri suspecte de infectare cu noul coronavirus in anturajul sefului statului, relateaza…

- Nica a subliniat ca agreeaza un nou tip de politica, bazata pe nevoile oamenilor, si de aceea le-a cerut celor din USR PLUS sa discute la inceput proiecte si abia apoi, functiile politice, ceea ce i-a nemultumit pe acestia, iar "reactia lui Dominic Fritz a fost sa mototoleasca protocolul si sa-l…

- Orasul Halle din estul Germaniei va desfasura vineri ceremonii marcand atacul terorist comis de un extremist de dreapta in urma cu un an asupra sinagogii localitatii in timpul sarbatorii evreiesti Yom Kippur, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Presedintele federal Frank-Walter Steinmeier si…

- Persoanele care solicita sa voteze la alegerile locale de duminica prin intermediul urnei mobile, invocand faptul ca sunt confirmate cu noul coronavirus, trebuie sa prezinte pe langa cerere si un document din care sa rezulte diagnosticul, a transmis, sambata, Autoritatea Electorala Permanenta (AEP).…

- Președintele in exercițiu al Belarusului, Alexandr Lukașenko, considera ca problema desfașurarii unor alegeri noi a șefului statului a fost soluționata definitiv. Declarația a fost facuta in cadrul unei intrevederi cu activul politic al țarii, informeaza Belta. "Am organizat alegeri, am obținut rezultate.…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a dat asigurari joi ca detine proba ca otravirea opozantului rus Aleksei Navalnii a fost "falsificata" de occidentali pentru a descuraja Moscova sa intervina in Belarus, unde o puternica miscare de contestare zguduire tara, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Alegatia…