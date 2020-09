Stiri pe aceeasi tema

- Circa o jumatate de milion de persoane din Oregon au fost evacuate in timp ce zeci de incendii extreme, alimentate de vant, au mistuit vineri Coasta de Vest a Statelor Unite, distrugand sute de locuinte si provocand moartea a cel putin 16 persoane, au anuntat autoritatile, citate de Reuters.…

- Cinci migranti veniti din Africa au murit incercand sa ajunga pe Insulele Canare din Spania, au anuntat vineri autoritatile din acest arhipelag din Atlantic, la doua zile dupa descoperirea a 15 cadavre de migranti intr-o alta barca, potrivit Agerpres.Echipele maritime de interventie spaniole…

- Rudele batranilor din azilele cu COVID doneaza dezinfectanti, directorii cumpara saci pentru cadavre. La un azil din Craiova, aproape 40% din batrani si angajati sunt infectati cu SARS-COV2.Citește și: STUDIU in SUA: s-a aflat in ce ordine apar simptomele de coronavirus Aproape 200…

- Paza de coasta turca a anuntat marti ca a salvat trei persoane de la bordul unui vas privat 'atacat ilegal' de fortele grecesti in largul insulei Rhodos, transmite dpa.Cei trei - doi turci si un sirian - erau raniti; unul din cetatenii turci era in stare critica si a fost spitalizat la Marmaris,…

- Autoritatile marocane au anuntat luni ca au recuperat corpurile neinsufletite a sapte migranti originari din Africa subsahariana in largul localitatii Tarfaya (sud) si au impiedicat o tentativa de tranzitare a migrantilor prin acest oras de pe coasta Atlanticului, potrivit AFP.'Corpurile a…

- Garda de Coasta greaca a impiedicat 28 de migranti sa ajunga in Italia cu o ambarcatiune si a dezmembrat o grupare specializata in traficul de persoane, relateaza duminica dpa.Gruparea aducea migranti dinspre Grecia in Europa Occidentala, via Italia, potrivit agerpres.ro. Citește și: Nelu…

- Sase persoane au fost arestate vineri de politia elena pentru ca au facilitat trecerea ilegala a mai multor migranti din Grecia in Italia la bordul unor iahturi, au anuntat sambata fortele de ordine grecesti, scrie AFP, potrivit Agerpres.Retinuti in cursul unor operatiuni politienesti in Insula…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat, in doua microbuze de transport marfa, 33 de cetateni din Siria, Somalia și Libia, care se indreptau catre granita cu Ungaria. Calauzele, doi cetațeni romani, sunt cercetate pentru trafic de migranti și urmeaza a fi prezentate in fata instantei cu propunere…