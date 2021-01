Stiri pe aceeasi tema

- O familie din Romania caștiga, in medie, 5.300 lei pe luna. Orașenii primesc cu 1.000 de lei in plus fața de cei din zona rurala. Pe ce cheltuiesc romanii banii Veniturile totale medii lunare ale populatiei pe o gospodarie au fost de 5.302 lei in al treilea trimestru din anul trecut, iar cheltuielile…

- Guvernul promite in programul de guvernare ca nu vor exista cresteri de taxe si impozite asupra sectorului privat, masurile pentru mediul de afaceri concentrandu-se pe „antreprenoriat fara birocratie” si sustinerea accesului la finantare.

- Consilierii locali vor decide joi daca vor da Consiliului Județean un teren de pe strada Granicerilor. Acesta este singurul spațiu de joaca de pe strada cu pricina. Cu toate acestea, administrația locala nu a investit in el. DE CE il solicita CJ BN: Pe masa consilierilor locali va fi supus la vot, joi,…

- Economistul șef al BNR, Valentin Lazea, propune micșorarea saptamanii de lucru pentru bugetari la patru zile, la pachet cu scaderea salariilor acestora cu 20%, ca soluție de a reduce deficitul bugetar, incepand cu anul viitor, informeaza adevarul.ro. Acesta a explicat ca, din 2021, vor crește cheltuielile…

- Economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei ( BNR ), Valentin Lazea, a declarat, joi, ca taierea salariilor bugetarilor cu 20% și reducerea programului de lucru la patru zile pe saptamana in sistemul public reprezinta soluții de reducere a deficitului bugetar in 2021. „Reducerea cheltuielilor ar…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP), institutia care emite prognozele pe baza carora guvernul isi bugeteaza veniturile si cheltuielile, se asteapta ca angajatii din institutiile statului sa aiba un salariu lunar mediu brut cu circa 45% mai mare decat cel al angajatilor din privat. Astfel,…

