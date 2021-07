Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, aflat sub presiune din cauza sanctiunilor dictate de Uniunea Europeana, a cerut marti sprijin suplimentar din partea Rusiei, in cadrul unei intalniri cu omologul sau Vladimir Putin, transmite dpa.

- BUCUREȘTI, 1 iul – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a avertizat pe cei care vor incerca din nou ”metoda” sancțiunilor contra Rusiei. ”Moscova va gasi modalitați asimetrice de raspuns la sancțiuni, fara a-și dauna sieși, nu intenționam și nu vom adopta masuri de raspuns care sa…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a vorbit, luni, cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, transmitandu-i ca relatiile bilaterale se pot imbunatati daca Moscova inceteaza actiunile "perturbatoare", anunța Mediafax. "Am transmis un mesaj de unitate la nivelul Uniunii Europene…

- Rusia va elibera o tranșa de 500 de milioane de dolari catre Belarus, a doua dintr-un imprumut de 1,5 miliarde de dolari pe care Moscova l-a promis Minskului ca parte a eforturilor de a stabiliza situatia din tara vecina. Sprijinul financiar a fost anuntat dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a purtat…

- Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașneko, i s-a plans vineri liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, de reacția Uniunii Europene in cazul avionului deturnat, aratand ca este pedepsita pe nedrept Belavia, compania aeriana a Belarusului, in condițiile in care ea a „salvat” mulți cetațeni occidentali…

- Pe langa Sasoli și Jourova, pe lista oficialilor care nu mai por intra pe teritoriul rusesc se mai afla și comisarul european pentru Valori și Transparența, potrivit Reuters.Anunțul vine ca replica la decizia Uniunii Europene de a impune, in martie, sancțiuni asupra a doi cetațeni ruși acuzați de persecutarea…

- Sefa extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a declarat sambata ca sanctiunile ruse impotriva unor inalti responsabili ai Uniunii Europene se inscriu intr-o „forma de reciprocitate”, dupa cele decise de UE impotriva Moscovei, despre care sustine ca au reprezentat „o greseala”, relateaza AFP. Rusia…

- La începutul lunii aprilie 2021, între Rusia și Slovacia a izbucnit un veritabil scandal diplomatic legat de vaccinul rusesc Sputnik V. Agenția de reglementare a medicamentelor din Slovacia a anunțat, in data de 1 aprilie 2021, ca loturile de vaccinuri Sputnik V pe care le-a primit…