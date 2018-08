Stiri pe aceeasi tema

- Un mozaic din piese mici din gresie, pe care scrie “Felicidades, 100, Rumania”, dedicat Centenarului Marii Uniri, a fost realizat de aproape 200 de persoane de toate varstele, romani și straini, in cadrul unui proiect inițiat de Consulatul Onorific al Spaniei la Timișoara.La realizarea mozaicului…

- Sedinta in plen a Camerei Deputatilor are loc de la ora 10.00, iar pe ordinea de zi se afla si Proiectul de Lege privind Codul administrativ al Romaniei. Camera Deputatilor este for decizional pe acest proiect. In 11 iunie, Senatul a adoptat cu 85 de voturi "pentru", 21 de voturi "impotriva"…

- Camera Deputatilor este for decizional pe acest proiect. In 11 iunie, Senatul a adoptat cu 85 de voturi "pentru", 21 de voturi "impotriva" si 11 abtineri, proiectul de lege pentru elaborarea Codului administrativ. Pe 27 iunie, plenul Camerei Deputatilor a decis, inainte de votul final, retrimiterea…

- Privilegii peste privilegii pentru aleșii poporului: Primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții de consilii județene vor beneficia de pensii speciale! Senatul a adoptat, in calitate de prima Camera sesizata, proiectul Codului administrativ, in baza raportului de admitere dat saptamana trecuta…

- Codul administrativ, la vot final. Deputații urmeaza sa dezbata și sa voteze proiectul de lege care prevede, printre altele, și pensii speciale pentru aleșii locali, dupa modelul parlamentarilor, dar și posibilitatea ca aceștia sa aiba dreptul la afaceri PFA. Mai mult, deciziile vor putea fi luate mult…

- Senatul a adoptat, miercuri, 20 iunie, ca for decizional, o initiativa legislativa prin care mandatul primarilor, consilierilor si presedintilor consiliilor judetene nu inceteaza in cazul in care partidul pe listele caruia au fost alesi fuzioneaza cu o alta formatiune politica. Initiativa legislativa…

- Pensiile speciale pentru aleșii locali intra la vot in Senat, luni, dupa ce comisia speciala pentru Codul Administrativ a definitivat proiectul de lege, saptamana trecuta. Codul Administrativ, o promisiune din programul de guvernare al PSD, are 600 de articole și a fost initiat de parlamentarii PSD.…

- Deși s-a reușit reducerea fumatului pasiv in randul studenților mediciniști și al medicilor, viciul fumatului ramane destul de raspandit in randul personalului medical. Saptamana aceasta au fost prezentate rezultatele finale ale unui studiu internațional desfașurat in premiera in Romania, la UMF Targu…