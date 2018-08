Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost impuscate marti seara in apropierea unei statii de metrou din nordul Londrei, iar valul de violenta cu care se confrunta Marea Britanie continua, informeaza cotidianul britanic Daily Mirror.

- Aproximativ o suta de pompieri au intervenit miercuri spre joi noaptea pentru a stinge un incendiu care a izbucnit la etajele superioare ale unui imobil din zona West Hampstead, in nord-vestul Londrei, informeaza site-ul postului BBC News.

- Un barbat urmarit de o autospeciala a Sectiei 2 de Politie a provocat un accident in cartierul Aviatiei din Capitala, acrosand alte cinci autoturisme, dupa care a fugit de la fata locului, anunta Brigada Rutiera a Capitalei. Doua persoane au fost ranite...

- Doua persoane, descoperite în stare de inconstienta în localitatea Amesbury, situata la mica distanta de Salisbury, sunt în stare critica dupa ce au fost expuse la substanta Novichok, agent neurotoxic dezvoltat în secret de

- Cinci persoane au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc la o statie de metrou din nordul Londrei, un barbat in varsta de 23 de ani fiind arestat, relateaza site-ul BBC. Cinci persoane au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc la o statie de metrou din nordul Londrei,…

- Update: Alerta cu bomba a fost falsa; cele cinci statii de metrou inchise s-au redeschis Calatorii au fost evacuati din cinci statii de metrou, care au fost inchise. Cercetarile sunt in curs. Finala Ligii Campionilor, intre Real Madrid si FC Liverpool, va avea loc sambata, de la ora…

