Alertă meteo: vânt, viscol și vijelii în toată țara Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, avertizari meteo cod portocaliu și cod galben de vreme severa. COD GALBEN Interval de valabilitate: 23 februarie, ora 06:00 – 23 februarie, ora 18:00 Fenomene și zone vizate: intensificari ale vantului la munte In intervalul menționat vantul va avea intensificari la munte, iar la altitudini de peste 1500 m rafalele vor atinge 80…90 km/h. In a doua parte a zilei, in nordul Carpaților Orientali va ninge viscolit. Intensificari ale vantului, cu viteze in general de 50…55 km/h, vor fi și in nord-vestul țarii. COD GALBEN Interval de valabilitate:… Citeste articolul mai departe pe stirigiurgiu.ro…

