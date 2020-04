Stiri pe aceeasi tema

- Alerta in Primaria Timișoara dupa ce fiica unei angajate a fost confirmata ca fiind infectata cu coronavirus. Aceasta este angajata la Direcția Patrimoniu, dar lucreaza la camera 30, biroul unde cetațenii depun documentații sau petiții. Surse din cadrul Primariei Timișoara au declarat ca femeia este…

- Oamenii care lucreaza acolo sunt și ei acum suspecți, așa ca ii așteapta pe inspectorii de la Direcția de Sanatate Publica pentru a le face testele. Cei care au intrat in contact direct cu angajata vor intra in izolare la domiciliu timp de 14 zile si vor fi testati.Salariata a fost testata ieri (miercuri…

- Alerta la Spitalul Județean din Reșița dupa ce o femeie, in varsta de 82 de ani, care este la ATI, a fost confirmata, astazi, ca este infectata cu coronavirus. Batrana a fost in zona Madrid din Spania și cand s-a intors in țara a intrat in autoizolare. Sambata i s-a facut rau și a fost […] Articolul…

- Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, s-a izolat in propriul birou din incinta instituției, dupa ce a aflat ca in Primarie a fost confirmata un caz de coronavirus. Este vorba despre o angajata care se afla de mai multe zile la spital.

- Femeia de 41 de ani internata la Iasi si confirmata cu coronavirus, dupa ce s-a intors din Dubai, este o angajata a Ministerului Sanatatii, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Initial s-a anuntat ca femeia lucreaza in judetul Mures.

- Femeia de 42 de ani din Bucuresti confirmata cu coronavirus este angajata a OSIM si a fost la serviciu timp de trei zile, a anuntat, luni, Ministerul Economiei. Ea a intrat in contact direct cu 29 de persoane la locul de munca, iar cladirea OSIM a fost dezinfectata de o firma specializata. Activitatea…

- Reprezentanții Primariei Constanța au declarat pentru Info Sud-Est ca in curtea Spitalului de Boli Infecțioase vor fi amenajate 20 de camere de izolare gonflabile, in cazul in care Romania va fi afectata de coronavirus. Constanța este unul dintre cele cinci centre care vor putea primi și trata bolnavii…