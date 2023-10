S-a dat alarma in Marea Rosie. Distrugatorul american USS Carney a doborat mai multe rachete in Marea Rosie, ”posibil” indreptate spre Israel. Pentagonul sustine ca rachetele au fost lansate de rebelii houthi din Yemen, care sunt susținuți de Iran. Nava americana a doborat 8 rachete Conform ABC News, nava americana a doborat „circa 8 drone”. […] The post Alerta in Marea Rosie! Un distrugator american a doborat mai multe rachete ce se indreptau spre Israel first appeared on Ziarul National .