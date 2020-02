Stiri pe aceeasi tema

- „De orice pot fi acuzata, insa de coruptie nu”, a spus Sorina Pintea, fost ministru al Sanatatii, actual manager al Spitalului Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris” Baia Mare, dupa ancheta demarata de Directia Nationala Anticoruptie (DNA). In timp ce la nivel central unii se screm sa formeze guvern…

- Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatații, este vizata intr-o ancheta de corupție. Ea a fost prinsa in flagrant de luare de mita, cu suma de 120.000 de lei.Procurorii DNA au strans probe care atesta implicarea fostului demnitar intr-un dosar de corupție, arata Adevarul.Potrivit Digi24, mita ar fi…

