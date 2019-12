Proiectul comun belaruso-rus privind aprofundarea integrarii intre cele doua state este in 'faza finala', a declarat joi presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, care a negat ca Belarusul ar dori sa intre componenta Federatiei Ruse, potrivit Interfax si EFE.



'Nu am avut niciodata intentia si nu intentionam sa intram in componenta altui stat, fie acesta si Rusia sora', a declarat Lukasenko de la tribuna parlamentului de la Minsk, citat de agentia oficiala de presa Belta, insistand ca belarusii nu au de gand 'sa-si sacrifice independenta si suveranitatea tarii',…