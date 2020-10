Stiri pe aceeasi tema

- Marti este ultima zi cand pot fi facute publice rezultatele sondajelor de opinie cu tematica electorala pentru alegerile prezidentiale din 1 noiembrie 2020 din Republica Moldova, conform Comisiei Electorale Centrale.

- Comisia Electorala Centrala atenționeaza ca miine, 27 octombrie curent, este ultima zi cind pot fi facute publice rezultatele sondajelor de opinie cu tematica electorala, pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020. Conform prevederilor electorale, rezultatele sondajelor pot fi date publicitații…

- Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova cu tema „Rezultatele studiului sociologic Vox Populi, octombrie 2020: Situația socio-politica din Republica Moldova in ajunul alegerilor prezidențiale”

- Comisia electorala centrala din Kirgizstan a anuntat marti anularea rezultatelor alegerilor legislative de duminica, castigate de partidele pro-prezidentiale, o decizie luata dupa proteste soldate cu moartea unei persoane, transmit AFP si Reuters. 'Rezultatele alegerilor legislative care au avut…

- Comisia electorala centrala din Kirgizstan a anuntat marti anularea rezultatelor alegerilor legislative de duminica, castigate de partidele pro-prezidentiale, o decizie luata dupa proteste soldate cu moartea unei persoane, transmit AFP si Reuters.

- Biroul Electoral Central (BEC) s-a reunit in sedinta luni, de la ora 12.00, iar pe ordinea de zi figureaza mai multe sesizari de frauda electorala, printre care si unele formulate de PSD Bucuresti, PSD Sector 1 si PSD Sector 6.Pe ordinea de zi a intrunirii BEC sunt mai multe sesizari de frauda…

- CHIȘINAU, 19 aug – Sputnik. In orice țara este posibila, in principiu, destabilizarea situației ca urmare a protestelor stradale, deoarece „presiunea strazii” este un factor ce nu trebuie subestimat. Pe 1 noiembrie 2020, in Republica Moldova urmeaza sa aiba loc alegeri prezidențiale, iar unii oameni…

- Perioada electorala aferenta alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale programate în data de 27 septembrie începe miercuri, scrie Agerpres. Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituletu-Buica, a precizat ca, începând de miercuri,…