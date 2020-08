AlegeriLocale2020/Ministrul Marcel Vela a delegat conducerea Comisiei Tehnice Centrale secretarului de stat Gheorghe Sorescu

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, l-a delegat pe secretarul de stat Gheorghe Sorescu sa conduca sedintele Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activitatilor de organizare a alegerilor locale. Reprezentantii PSD sustin ca Vela trebuie sa demisioneze.

- Marcel Vela și Traian Basescu au avut, vineri seara, la Romania TV, un schimb de replici. Totul a plecat de la criticile adresate de Basescu lui Vela, dupa decizia ministrului de a-și delega atribuțiile de președinte al Comisiei Tehnice Centrale, cea care se ocupa de relația cu prefecturile, secretarului…

- Traian Basescu a intervenit vineri seara la Romania TV pentru a discuta despre alegerile locale si a atins si tema delegarii atributiilor de catre ministru de Interne, Marcel Vela, pentru funcția de președinte al Comisiei Tehnice Centrale, cea care se ocupa de relația cu prefecturile, secretarului…

