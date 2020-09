Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii PNL Salaj, impreuna cu partenerii din Alianta USR-PLUS, au marcat startul campaniei electorale, joi, la miezul noptii, lipind impreuna primul afis pe un panou electoral din Zalau. Afisul a fost lipit de Dinu Iancu Salajanu, candidatul PNL pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean…

- Alianța USR PLUS vine cu oameni noi in politica pe plan local, la Dej, și arunca in lupta pentru fotoliul de primar al municipiului un nume nou: Alexandrina Haranguș. Articolul Alexandrina Haranguș candidatul la funcția de primar al Dejului din partea Alianței USR PLUS: omul din spatele candidatului…

- Ziarul Unirea VIDEO| Alianța USR PLUS și-a depus LISTA de candidați la Consiliul Județean Alba. Mihail David, candidatul pentru funcția de președinte Oameni ca TINE schimba Alba in BINE! Pornind de la aceasta idee, cele doua partide care formeaza Alianța USR PLUS au decis sa ofere cetațenilor județului…

- Alianța pentru Prahova, formata din PSD, ProRomania și PPU (S-L), a inregistrat la Biroul Electoral de Circumscripție Campina, duminica la pranz, candidaturile pentru funcția de primar și pentru Consiliul Local Campina. La acest moment a fost prezent și Bogdan Toader, președintele PSD Prahova și candidatul…

- Elena Pașcu Apavaloaie este candidatul Alianței PNL – USR-PLUS, pentru funcția de primar al municipiului Onești. „Am strans randurile, in Alianța PNL – USR-PLUS și la Onești, in fața unui singur adversar: PSD și tentaculele sale deghizate. Nu este... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Astazi, a fost oficializata“Alianța pentru Prahova”, cea mai mare alianta politica din judet, prin care trei partide de stanga si centru-stanga si-au unit fortele in vederea castigarii scrutinului din septembrie: PSD, Pro Romania si PPU. Candidatul unic al aliantei la cea mai importanta functie administrativa,…

- Deputatul Stelian Ion si a reluat vizitele in cartierele din oras. Acesta este candidatul USR la primaria Constanta Impreuna cu echipa sa, formata din reprezentantii Aliantei USR PLUS, Ion s a intalnit cu locuitorii cartierului Poarta 6 din municipiu si cu cei din zona Far La finalul intalnirilor, candidatul…

- Alianța pentru Bistrița-Nasaud și-a lansat candidaturile pentru alegerile locale din 27 septembrie. PSD are 45 de candidați la tot atatea primarii, ALDE 7 și Pro Romania 4. Candidatul unic la Consiliul Județean: Radu Moldovan. „Lansare” de candidați atipica, dar conforma cu realitațile zilelor noastre,…