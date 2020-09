AlegeriLocale2020/Arad: Senatorul Mihai Fifor spune că a votat pentru o nouă şansă pentru municipiu Senatorul Mihai Fifor, presedinte al PSD Arad si candidat la functia de primar al municipiului, si-a exercitat dreptul la vot, iar dupa iesirea de la urne a declarat ca a optat pentru "un nou destin" si "o alta sansa" pentru oras.



"Am votat cu inima deschisa, am votat pentru orasul acesta, am votat pentru ca fiecare aradean sa se simta acasa in orasul lui, pentru un nou destin al acestui oras minunat. Am votat pentru ca eu cred cu adevarat ca Aradul merita mai mult. (...) E important sa mergem la vot, sa ne exprimam opinia si dorinta, este important sa mergem si sa dam o noua sansa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

