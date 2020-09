Un barbat de 40 de ani din judetul Botosani este cercetat penal, dupa ce ar fi lovit un tanar, pe fondul unor divergente de natura electorala, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, incidentul a fost inregistrat in comuna Santa Mare si ar fi avut loc ca urmare a faptului ca victima ar fi sustinut un alt competitor electoral decat cel pe care il sustinea agresorul. "Un tanar de 27 de ani, din localitatea Santa Mare, in timp ce se afla in drumul public, ar fi fost lovit de catre un consatean de 40 de ani, pe fondul unui…