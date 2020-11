Stiri pe aceeasi tema

- Avansul lui Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, a crescut in statul Nevada, conform noilor date oficiale, anuntate vineri.Joseph Biden are acum un avans de 22.076 de voturi in Nevada, dupa anuntarea rezultatelor din comitatul Clark. Pana acum, Joseph Biden avea un avans de 11.438…

- Georgia, statul in care Joe Biden și Donald Trump sunt aproape la egalitate, diferența fiind de puțin peste 1500 de voturi in favoarea lui Joe Biden, va efectua o renumarare a tuturor voturilor, conform secretarului de stat, Brad Raffensperger.

- Statul american Georgia va renumara buletinele de vot exprimate in scrutinul prezidential, in contextul in care diferenta dintre Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, si presedintele Donald Trump este...

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, a ajuns pe primul loc in statul Georgia si se apropie de locul intai si in Pennsylvania, ceea ce i-ar permite sa obtina victoria in scrutinul prezidential.

- O victorie a lui Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, in alegerile prezidențiale din SUA ar evita eventualul dezastru al celui de-al doilea mandat al presedintelui Donald Trump, dar prietenii Statelor Unite ar trebui sa fie prudenti in privinta asteptarilor din partea noului lider de la Casa…

- Procesul de vot pentru alegerea celui de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii a ajuns la final. Americanii au avut de ales intre presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, care aspira la al doilea mandat, si candidatul Partidului Democrat, Joe Biden.

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat in scrutinul prezidential din SUA, continua sa conduca in cursa electorala, conform proiectiilor televiziunilor, dar rezultatul inca se poate schimba.Conform proiectiilor realizate de postul Fox News, Joe Biden este creditat in prezent cu obtinerea…

- Joe Biden a fost nominalizat oficial marti candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, in cadrul carora se va confrunta cu Donald Trump, relateaza agerpres. ''Va multumesc foarte, foarte mult. Din toata inima. Multumesc tuturor, inseamna totul pentru mine si familia mea…