Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 21 ianuarie 2020, un echipaj de jandarmi din cadrul Detașamentului de Jandarmi Aiud, aflat in exercitarea atribuțiilor de serviciu, a observat in zona localitații Gambaș o persoana ce se afla in raul Mureș, in apropiere de mal, incercand sa scoata captura tocmai prinsa. Barbatul de 30 de ani…

- Un pescar din Alba a reușit o captura frumoasa pe raul Mureș, in zona Sancrai: o știuca de peste 1,3 metri lungime. Reușita ii aparține unui barbat din Aiud, care a pescuit sambata, 18 ianuarie, o știuca de 1,3 metri și 9,6 kilograme, pe raul Mureș, in zona Sancrai. Pescarul spune ca a folosit o […]…

- Cinci judete din centrul tarii si nordul tarii se afla sub Cod galben de ceata densa, chiciura si polei, conform unor atentionari emise duminica de Administratia Nationala de Meteorologie. Astfel, pana la ora 14:00, in localitati din judetele Alba, Mures, Harghita si Sibiu se va semnala ceata,…

- Un morun de peste doi metri si jumatate si 120 de kilograme a fost eliberat in mediul sau natural in urma unei actiuni a politistilor din Ialomita, care au dat de urma celui care a prins pestele ilegal. Valoarea morunului depaseste 25 de mii de lei potrivit AegerpresActiunea a fost avut loc…

- O femeie de 37 de ani, care a venit din Marea Britanie pentru a petrece sarbatorile alaturi de familie, a fost gasita moarta, sambata, in raul Mureș. Daciana Carmen Clayton a fost data disparuta vineri de rudele la care statea in județul Alba, relateaza Mediafax.Polițiștii din cadrul IPJ Alba au anunțat…