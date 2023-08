Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 287 din 31 august 2023 BULETIN DE PRESA Ajuns in arest in urma unui scandal La data de 30 august a.c, politistii Sectiei 10 Politie Rurala Onesti au retinut pentru 24 de ore, pe baza de ordonanta, un barbat, de 54 de ani, din comuna Cotofanesti, banuit de savarsirea infractiunii de vatamare corporala.…

- Trei indivizi cu varste cuprinse intre 17 și 32 de ani, toți din comuna Gura Vaii, au fost reținuți pentru 24 de ore de catre polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Onești. Potrivit informațiilor furnizate de autoritați, aceștia sunt suspecți intr-un incident de agresiune fizica și tulburare a ordinii…

- La data de 13 august a.c., in jurul orei 16.00, polițiștii Sectiei 3 Politie Rurala Onesti au fost sesizați despre faptul ca, pe raza comunei Bogdanești s-a produs un accident de circulatie soldat cu pagube materiale. Din cercetarile efectuate la fata locului a rezultat faptul ca, un localnic de 54…

- Polițiștii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Moinesti au luat masura reținerii unui barbat de 42 de ani, din comuna Parjol, dupa ce a fost depistat in trafic cu o alcoolemie de 1,60 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acesta a fost introdus in Arestul I.P.J. Bacau. La data 02 august a.c., in jurul orei…

- Polițiștii Sectiei 10 Politie Rurala Onesti au luat masura reținerii a doi tineri, de 21 și 22 de ani, ambii din comuna Coțofanești, banuiți de comiterea infracțiunilor de violare de domiciliu, lovirea sau alte violente si distrugere. Aceșția au fost introduși in Arestul I.P.J.Bacau. La data de 18 iulie…

- La data de 08 iulie a.c, polițiștii Sectiei 3 Politie Rurala Onesti au fost sesizați cu privire la faptul ca, la un local din comuna Pargarești, ar fi avut loc un scandal intre mai multe persoane. Din primele verificari a reieșit faptul ca, trei barbați, cu varste cuprinse intre 16 și 36 de ani, din…

- Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Onești au depistat in flagrant delict, un barbat de 35 de ani, din comuna Livezi care conducea un autoturism pe raza localitații Manastirea Cașin, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand…

- Polițiștii din Onești desfașoara cercetari fața de trei barbați, din comuna Caiuți, banuiți de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Aceștia au fost reținuți și introduși in Arestul I.P.J. Bacau. La data de 14 iunie a.c, polițiștii Sectiei 10 Politie Rurala Onesti…