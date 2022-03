Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai eficiente lucrari de combatere a ambroziei se realizeaza primavara. Agenția pentru Protecția Mediului Timiș a informat toate primariile din județ despre necesitatea realizarii de lucrari periodice pentru prevenirea și distrugerea buruienii. Toți proprietarii de terenuri, administratorii drumurilor…

- Vego Holdings realizeaza servicii de expertiza tehnica pentru Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației – MDLPA pentru implementarea regulamentului de proiectare BIM in Romania. Primul eveniment din cadrul reuniunilor de consultare – Plan de implementare BIM in Romania va avea loc…

- Presedintele Israelului, Isaac Herzog, primul sef de stat israelian care viziteaza Emiratele Arabe Unite, a fost întâmpinat duminica la Abu Dhabi de printul mostenitor Mohammed bin Zayed, conducatorul de facto al acestui stat arab.La ceremonia oficiala de la palatul al-Watan din…

- In ultima perioada, numarul persoanelor depistate pozitiv cu SARS-Co-2 este in creștere. Cu toate ca intregul personalul de specialitate al Direcției de Sanatate Publica Timiș este implicat in efectuarea anchetelor epidemiologice și introducerea datelor in sistemul electronic Corona-forms, a fost inregistrat…

- Aproximativ 1 miliard de lei din portofoliul Microinvest este destinat sectorului Agro. Agricultorii din toata țara iși finanțeaza cele mai moderne proiecte, beneficiind de suport financiar și soluții personalizate de dezvoltare. Sa fii client Agro la Microinvest, nu inseamna doar creditare, ci o comunitate,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca nu are nicio retinere sa isi vaccineze copilul impotriva SARS CoV 2, acesta fiind pregatit si chiar stie despre discutiile legate de utilitatea serului.Invitat duminica, 23 ianuarie la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ministrul Sanatatii…

- Avand in vedere noile masuri impuse, polițiștii timișeni impreuna cu celelalte instituții cu atribuții in domeniu, continua acțiunile in sistem integrat in vederea prevenirii și limitarii raspandirii virusului Covid-19, cat și pentru respectarea legislației. Astfel, in cursul zilei de ieri a.c.,…

- Necesitatea imbunatațirii infrastructurii rutiere, aflata intr-o stare precara și cu regiuni lipsite de drumuri de mare viteza, s-a transformat de catre decidenți (guvern, instituții, partide) intr-un mod de a controla visele și speranțele romanilor, in scopuri identificabile mai degraba pe persoana…