- Top 5 destinații turistice de city break in 2023. Romanilor le-a revenit apetitul pentru calatorii. Și cum un city break intr-o metropola europeana este tot timpul o idee foarte buna, platforma de travel-tech Kiwi.com prezinta cele mai populare destinații turistice, pentru romani, in 2023. Cele mai…

- Doar 9 metri patrați are ”apartamentul” din Paris in care locuiește o tanara care s-a mutat acolo din Statele Unite. In locuința incape doar strictul necesar – un pat, o masa mica și o chicineta, iar dușul și toaleta sunt in doua dulapuri. Chiria costa intre șase sute și șapte sute de euro pe luna.Astfel…

- La scurt timp dupa anuntul Ryanair de deschidere a patru rute, Wizz pluseaza si creste frecventa unor zboruri. Concurenta va avea un efect benefic pentru pasageri, spune unul dintre directorii financiari ai Wizz Air. Sosirea celui de-al patrulea avion in baza Wizz Air de la Iasi a fost marcata la aeroport…

- Compania low-cost irlandeza Ryanair a decis sa suspende pe o perioada nedeterminata toate rutele regulate operate de pe aeroporturile din Oradea, Sibiu, Suceava și Timișoara. De la Timișoara, Ryanair zboara la Bergamo pana in data de 25 martie, cand are loc ultima cursa programata. In prezent in Oradea…

- O noua companie aeriana va opera zboruri din Iasi, incepand cu luna martie 2023. Ryanair, companie irlandeza de tip low-cost, cea mai mare din Europa, va lansa patru rute directe ce vor lega Aeroportul Iasi de destinatii europene precum: Milano (Bergamo), Paris (Beauvais), Bruxelles (Charleroi) si…

- Compania de Transport Public a cumparat prin intermediul platformei electronice de achizitii publice 4110 tone de motorina euro 5. Este vorba, de fapt, de o cantitate cuprinsa intre minim 3600 de tone si maxim 4110 tone de combustibil. Valoarea tranzactiei se ridica la 34,79 milioane de lei, in scadere…

- Masura care are rolul de a priva Moscova de venituri va crea mai multa incertitudine pentru pietele petroliere si va creste presiunea asupra preturilor, inclusiv ale motorinei, a afirmat pentru energie din Paris in raportul sau lunar privind petrolul. Embargourile UE asupra importurilor de titei si…

- Targul de Turism al Romaniei și-a deschis azi porțile cu oferte de vacanța reduse cu 50%. Expozanții vin cu noi destinații de vacanța la prețuri pentru toate buzunarele. OFERTE DE VACANȚA REDUSE CU 50% la Targul de Turism al Romaniei Ca in fiecare an in perioada de inceput a lunii noiembrie are loc Targul…