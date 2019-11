Africa de Sud - Cel puţin 5 morţi în urma unei tornade şi puternicelor furtuni din estul ţării Cel putin 5 persoane au murit si alte 22 au fost ranite in urma unei tornade si puternicelor furtuni care s-au inregistrat in ultimele zile in estul Africii de Sud, au informat miercuri serviciile de urgenta citate de EFE.



O tornada - un fenomen neobisnuit in zona - i-a surprins marti pe locuitorii din Wartburg, o localitate situata in provincia sud-africana KwaZulu-Natal (est).



In total, potrivit ultimelor date publicate de serviciile locale de urgenta ER24, acest fenomen meteorologic a provocat doi morti si 22 de raniti, dintre care cel putin unul in stare grava.



Sursa articol: agerpres.ro

